Aydın'da AK Partili gençlerden, yeni yılda nöbet tutan polislere ikram
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Aydın'da AK Partili gençlerden, yeni yılda nöbet tutan polislere ikram

31.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:04
Aydın'da AK Partili gençlerden, yeni yılda nöbet tutan polislere ikram

AK Parti Aydın Gençlik Kolları üyeleri, yılbaşında nöbet tutan polislere çay ve börek ikram etti.

AK Parti Aydın Gençlik Kolları üyeleri, yılbaşında nöbet tutan polislere çay ve börek ikram etti.

AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu gençler, nöbet yerlerindeki polislere ziyaret gerçekleştirdi.

Demir, "Gündüzüyle, gecesiyle, yağmuruyla, çamuruyla, soğuğuyla, sıcağıyla her zaman görev başındaki kahraman polislerimizin yanında olduk ve sıcak içecek ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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