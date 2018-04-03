Aydın'da Ak Partili Adaya 'Kefen' Soruşturması

Aydın'da 7 Nisan günü yapılacak olan AK Parti İl Başkanlığı kongresinde adaylığını düzenlediği basın toplantısında kefen giyerek açıklayan işadamı Aydın Arabacı partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Tahsin Okur imzası ile İl Başkan Adaylığını açıklayan Aydın Arabacı'ya gönderilen yazıda "Ak Parti Aydın 6. Olağan Kongre sürecinde İl başkan Adaylığı adı altında yapmış olduğunuz 22 Mart 2018 tarihli basın açıklamasında aşağıda yazılı davranışlarınız nedeniyle il yönetim kurulunca, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle il disiplin kurulumuza sevk edildiniz.

Hakkınızdaki disiplin suçları şöyledir; Ulusal ve yerle medyada yer bulan, özellikle ulusal basında Parti Tüzel Kişiliği üzerinden eleştiri konusu yapılan ve Afrin harekatı nedeniyle toplumsal hassasiyetin ren yüksek düzeyde olduğu bir dönemde basın yoluyla herkesin önünde kefen giyerek Parti kimliği altında yaptığınız siyasi açıklamada;

Şehitlerimizin manevi ruhları, toplumsal, milli ve dini değerlerin aşağılanması şeklinde eylemde bulunmanız,

Partimizin kurumsal kimliğine aykırı Parti Tüzel Kişiliğini Küçük Düşürücü nitelikte eylemde bulunmanız,

Parti Programlarına ve Tüzüğe açıkça aykırı eylemde bulunmanız.

Bu iddia ve disiplin suçlamaları ile ilgili savunmanızı, AK Parti Tüzüğü 111/9 maddesi hükümlerine göre 7 gün içinde yazılı olarak kurul başkanlığımıza sunmanız, Savunma yapmamanız veya iş bu yazının kabulden imtina edilmesi ya da adresinizde bulunmamanız halinde savunmadan vazgeçtiğiniz hükmedilerek dosyadaki bilgi ve belgelere göre gerekli kararın verileceği bilgilerinize rica olunur" ifadelerine yer verildi.

"Partimi küçük düşürmedim, aksine sadakatimi gösterdim"

AK Partiyi seven ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdalısı biri olarak yaşadıklarına anlam veremediğini ve gelen yazıya çok şaşırdığını belirten Aydın Arabacı, "Tek hedefim ve gayem AK Parti'nin merhum Başbakanımız Menderes'in memleketi Aydın'da hak ettiği yere gelmesi idi. Bu amaçla yola çıkıp İl Başkanlığı'na aday olacağımı açıkladım. Nasıl Reisi Cumhurumuz birçok söyleminde 'Kefenimizi giydik de çıktık' derdi. Ben de Cumhurbaşkanımızın hedef ve gayeleri doğrultusunda Aydın'da il başkanlığına aday olurken partime ve AK Parti'nin ilkelerine sadakatimi göstermek için temsili olarak 'kefen giyerek' açıklama yaptım. Gerekirse bu yolda ölüme hazır olduğumu aslında deklare ettim. Ancak ne hikmetse il başkanlığımızdan takdir beklerken disipline sevk ile karşılaştım. Ne şehitlerimize, ne de gerek toplumsal gerekse siyasi değerlerimize aşağılar ya da küçük düşürücü bir davranışta bulunmadım. Ben, koltuk sevdası için değil hizmet için yola çıktım. Partime ve Reise olan sevdamızı hiç bir şey engel olamayacaktır" diye konuştu.

Arabacı, 7 Nisan'da kongreye gelip gelmeyeceği sorusuna ise "İl Başkan adayı olarak gelmeme müsaade etmeseler de bir nefer olarak bu kongreye katılıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cenlı canlı dinlemek istiyorum. Birileirnin amacı bizleri küstürmek olabilir ama ben asla partime ne küserim ne de sadakatsizliğim söz konusu olur" ifadelerine yer verdi. - AYDIN