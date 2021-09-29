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Aydın'da AK Parti'den "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Aydın'da AK Parti'den

AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanlığınca "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı düzenlendi.

AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanlığınca "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı düzenlendi.

Söke Öğretmenevinde düzenlenen etkinliğe, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, belediye meclisi üyeleri ve gençler katıldı.

Ali Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin fikirlerini ortaya koyması için bir araya geldiklerini söyleyerek, AK Parti'nin de fikirlerle büyüdüğünü belirtti.

AK Parti Söke İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Ağaoğlu ise 2023 seçimlerine hazır olduklarını, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" sloganıyla yeni nesil temsilcilerine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
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