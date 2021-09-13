Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlandı

Aydın'da yok olmaya yüz tutan mesleklerden yorgancılığın son temsilcilerinden ve Didim ilçesinin tek yorgancısı olan 61 yaşındaki Himmet Ünal, 'İlin Ahisi' seçildi.

Aydın'da ' Ahilik Haftası' kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk koyma programı ile başlayan etkinlikte ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Ahilik Komitesi tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından Ahilik İl Kutlama Komitesi, İlin Ahisi Himmet Ünal, İlin Kalfası Behzat Yıkılmaz, İlin Çırağı Mehmet Avcı ve esnaf odası temsilcileri ile Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Vali Aksoy, İlin Ahisi seçilen 46 yıllık yorgancı Himmet Ünal'a Vali Aksoy tarafından hediyeleri verilirken, ahiliğin önemli sembollerinden olan şed kuşatıldı. Vali Aksoy daha sonra İlin Kalfası seçilen Behzat Yıkılmaz ve İlin Çırağı seçilen Mehmet Avcı'ya hediyelerini vererek, mesleklerinde başarılar diledi.

"Esnafımız, toplumun önemli bir kısmını oluşturuyor"

Ahilik kültürünün önemine dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Ahilik kültürü bizim toplumumuzda çok eskiye dayanan ve esnaf kesimimizin kültürel değerlerinin bugünlere gelmesini sağlayan önemli bir çalışma alanımız. Esnaf ve sanatkarlarımızın geleneksel ahilik kültürünü yaşatmaları bizim de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Özellikle esnaf kesimimizin ahilik kültürünün ortaya koyduğu değerleri sahiplenmesi ve bir sonraki kuşağa aktarması bizler için oldukça önem arz ediyor. Esnafımız toplumumuzun önemli kesimini oluşturuyor. Geleneksel el sanatların sürdürülmesi bakımından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Belirli mesleklerin kaybolmaması adına bu haftaları da mesleklerin yaşatılmasını da katkı sunmasını diliyorum" dedi.

"Gençler, fazla ilgi göstermiyorlar"

Çocukluğundan bu yana 45 yıldır yorgancılık yaptığını ve Didim'in tek yorgancısı olduğunu ifade eden 'İlin Ahisi' seçilen 61 yaşındaki Himmet Ünal, kendisini seçen herkese teşekkür ederek "1976 yılında bu mesleğe başladım. 2003 yılında Didim'e yerleştim ve ilçenin tek yorgancısı olarak yazlık kışlık olarak çalışıyoruz. Maalesef mesleğimizin geleceği çok parlak gözükmüyor. Çırak gelirse onları yetiştirmeye çalışıyoruz ama bizim meslekte fazla toz olduğu için onlar da fazla ilgi göstermiyorlar. Öğrenmedikten, öğretemedikten sonra, bir meslek zamanla yok olacaktır. Bizim dönemimizde bu işi öğrenenler hala çalışıyor ama geriden gelen olmayınca mesleğimiz zor günler yaşıyor. Meslek odalarımızca 'İlin Ahisi' seçilmek onur verici bir şey. Oda başkanlarımız bizi buraya layık gördü hepsine teşekkür ederim" dedi. - AYDIN