Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlandı

Aydın'da yok olmaya yüz tutan mesleklerden yorgancılığın son temsilcilerinden ve Didim ilçesinin tek yorgancısı olan 61 yaşındaki Himmet Ünal, 'İlin Ahisi' seçildi.

Aydın'da yok olmaya yüz tutan mesleklerden yorgancılığın son temsilcilerinden ve Didim ilçesinin tek yorgancısı olan 61 yaşındaki Himmet Ünal, 'İlin Ahisi' seçildi.

Aydın'da ' Ahilik Haftası' kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk koyma programı ile başlayan etkinlikte ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Ahilik Komitesi tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından Ahilik İl Kutlama Komitesi, İlin Ahisi Himmet Ünal, İlin Kalfası Behzat Yıkılmaz, İlin Çırağı Mehmet Avcı ve esnaf odası temsilcileri ile Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Vali Aksoy, İlin Ahisi seçilen 46 yıllık yorgancı Himmet Ünal'a Vali Aksoy tarafından hediyeleri verilirken, ahiliğin önemli sembollerinden olan şed kuşatıldı. Vali Aksoy daha sonra İlin Kalfası seçilen Behzat Yıkılmaz ve İlin Çırağı seçilen Mehmet Avcı'ya hediyelerini vererek, mesleklerinde başarılar diledi.

"Esnafımız, toplumun önemli bir kısmını oluşturuyor"

Ahilik kültürünün önemine dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Ahilik kültürü bizim toplumumuzda çok eskiye dayanan ve esnaf kesimimizin kültürel değerlerinin bugünlere gelmesini sağlayan önemli bir çalışma alanımız. Esnaf ve sanatkarlarımızın geleneksel ahilik kültürünü yaşatmaları bizim de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Özellikle esnaf kesimimizin ahilik kültürünün ortaya koyduğu değerleri sahiplenmesi ve bir sonraki kuşağa aktarması bizler için oldukça önem arz ediyor. Esnafımız toplumumuzun önemli kesimini oluşturuyor. Geleneksel el sanatların sürdürülmesi bakımından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Belirli mesleklerin kaybolmaması adına bu haftaları da mesleklerin yaşatılmasını da katkı sunmasını diliyorum" dedi.

"Gençler, fazla ilgi göstermiyorlar"

Çocukluğundan bu yana 45 yıldır yorgancılık yaptığını ve Didim'in tek yorgancısı olduğunu ifade eden 'İlin Ahisi' seçilen 61 yaşındaki Himmet Ünal, kendisini seçen herkese teşekkür ederek "1976 yılında bu mesleğe başladım. 2003 yılında Didim'e yerleştim ve ilçenin tek yorgancısı olarak yazlık kışlık olarak çalışıyoruz. Maalesef mesleğimizin geleceği çok parlak gözükmüyor. Çırak gelirse onları yetiştirmeye çalışıyoruz ama bizim meslekte fazla toz olduğu için onlar da fazla ilgi göstermiyorlar. Öğrenmedikten, öğretemedikten sonra, bir meslek zamanla yok olacaktır. Bizim dönemimizde bu işi öğrenenler hala çalışıyor ama geriden gelen olmayınca mesleğimiz zor günler yaşıyor. Meslek odalarımızca 'İlin Ahisi' seçilmek onur verici bir şey. Oda başkanlarımız bizi buraya layık gördü hepsine teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlandı

Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlandı

Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlandı

Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlandı

Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlandı

Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Tanju Özcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Uğur İbrahim Altay
Magazin Derya Baykal Vildan Atasever
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 13:09:06. #1.11#