Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları, törenle başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları, törenle başladı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Ekonomi
Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları, törenle başladı

Aydın'da 34. Ahilik Haftası etkinlikleri Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı ile Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Aydın'da 34. Ahilik Haftası etkinlikleri Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı ile Aydın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Aydın Valiliği önündeki törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Çelenklerin sunulmasının ardından Şeref Yazıcı, Selahittin Çetindoğan ve beraberindekiler, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Ziyarette Vali Aksoy, Aydın'da "yılın ahisi" seçilen yorgancı Himmet Ünal'ı, "yılın kalfası" seçilen Behzat Yıkılmaz'ı ve "yılın çırağı" seçilen Mehmet Avcı'yı tebrik etti.

Vali Aksoy, esnaf ve sanatkarların ahilik kültürünü yaşatmalarının kendilerinin de üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olduğunu vurgulayarak, "Özellikle esnaf kesimimizin ahilik kültürünün ortaya koyduğu değerleri sahiplenmesi ve bir sonraki kuşağa aktarması, bizler için oldukça önem arz ediyor. Esnafımız toplumumuzun önemli kesimini oluşturuyor. Geleneksel el sanatlarının sürdürülmesi bakımından da bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bu haftaların, mesleklerin yaşatılmasına katkı sunmasını da diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın ahisi seçilen Himmet Ünal ise verilen ödül nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ünal, çırak bulmakta zorlandığını belirterek, "Yeni kimse yetişmiyor, geriden kimse gelmiyor. Meslek de zamanla kaybolup gidecek." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Düzyol - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Namaz Vakitleri Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Cristiano Okan Buruk Ozan Tufan Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Turgut Özal Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları, törenle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 13:08:34. #1.12#