Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları, törenle başladı

Aydın'da 34. Ahilik Haftası etkinlikleri Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı ile Aydın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Aydın Valiliği önündeki törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Çelenklerin sunulmasının ardından Şeref Yazıcı, Selahittin Çetindoğan ve beraberindekiler, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Ziyarette Vali Aksoy, Aydın'da "yılın ahisi" seçilen yorgancı Himmet Ünal'ı, "yılın kalfası" seçilen Behzat Yıkılmaz'ı ve "yılın çırağı" seçilen Mehmet Avcı'yı tebrik etti.

Vali Aksoy, esnaf ve sanatkarların ahilik kültürünü yaşatmalarının kendilerinin de üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olduğunu vurgulayarak, "Özellikle esnaf kesimimizin ahilik kültürünün ortaya koyduğu değerleri sahiplenmesi ve bir sonraki kuşağa aktarması, bizler için oldukça önem arz ediyor. Esnafımız toplumumuzun önemli kesimini oluşturuyor. Geleneksel el sanatlarının sürdürülmesi bakımından da bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bu haftaların, mesleklerin yaşatılmasına katkı sunmasını da diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın ahisi seçilen Himmet Ünal ise verilen ödül nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ünal, çırak bulmakta zorlandığını belirterek, "Yeni kimse yetişmiyor, geriden kimse gelmiyor. Meslek de zamanla kaybolup gidecek." ifadelerini kullandı.