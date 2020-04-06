Aydın'da ağaçtan düşen kişi öldü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam ağacından düşen kişi öldü.
06.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:38
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam ağacından düşen kişi öldü.
Kızılcabölük Mahallesi'nde kozalak toplamak için çam ağacına çıkan Murat Yılmaz (45), dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Karpuzlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA