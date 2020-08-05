Aydın'da ağaçlık alandaki yangın, 40 saatte kontrol altına alındı
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Aydın'da ağaçlık alandaki yangın, 40 saatte kontrol altına alındı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda çıkan yangın, 40 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Aydın'da ağaçlık alandaki yangın, 40 saatte kontrol altına alındı
05.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:48

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda çıkan yangın, 40 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında ilk belirlemelere göre, 140 hektarlık alan zarar gördü.

Efeler'in kırsal İmamköy Mahallesi yakınlarında, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz, 3 dozer, 2 su ihmal aracı ile 85 kişilik personel sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri de destek verdi. Dün alevler kontrol altına alınmak üzereyken, rüzgar nedeniyle tekrar yayıldı. Alevlerin komşu Emirdoğan Mahallesi'ne yaklaşması da paniğe neden oldu. Köylüler, kazma, kürek ve dal parçaları ile alevlerin evlerine ulaşmaması için mücadele etti. Bazı köylüler de evlerinin bahçelerindeki hortumlarla su sıkarak alevlere müdahalede bulundu. Jandarma ve polis TOMA'ları da takviye olarak bölgeye gönderildi.Ekiplerin gece boyunca yaptığı müdahaleyle alevler, bugün saat 07.30 sıralarında tekrar kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında ilk belirlemelere göre 140 hektarlık alan zarar gördü.


Kaynak: DHA

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