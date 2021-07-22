Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Arslanlı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede alana yayılırken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Nazilli İşletme Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ile 38 işçi sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman, kentin çeşitli noktalarından görüldü.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle yaklaşık 80 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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