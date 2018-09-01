Aydın'da Ağaca Asılı Halde Erkek Cesedi Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki boş bir arazide ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üst kısmında bulunan tepelik alana gezmeye gelen vatandaşlar ağaçta asılı halde bir cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu ve elektrik kablosu ile en az 2 gündür ağaçta asılı halde kaldığı belirlendi. Yapılan sorgulama ve araştırma neticesinde ağaçta asılı halde olan kişinin 3 gün önce polise mukavemetten gözaltına alınıp daha sonra salındığı, ailesinin de 2 önce kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki Serdar Akbaba'ya ait olduğu tespit edildi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Serdar Akbaba'nın cesedi itfaiyenin yardımı ile ağaçtan indirilerek, otopsisi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serdar Akbaba'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.