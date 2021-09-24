Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler
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Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kavga sırasında ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, Kavga sırasında ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan A.K (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, kavga sırasında N.K, kardeşini pompalı tüfekle, A.K. de ağabeyini bıçakla yaralamıştı. Karnından yaralanan N.K, kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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