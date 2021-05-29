Aydın'da ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
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Aydın'da ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'da ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün kardeşler arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün kardeşler arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Şirindere Mahallesi Kahvedağı mevkisinde çıkan tartışmada ağabeyi Ç.Ç. (59) tarafından tüfekle vurulan Emin Ç. (48), kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

İncirliova'da dün aralarında husumet bulunan kardeşler arasında çıkan kavgada Emin Ç. tüfekle yaralanmış, ağabeyi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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