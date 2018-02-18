Aydın'da Afrin'e Destek Açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Aydın Şubesi, TSK'nın Suriye'nin Afrin kentinde yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini basın açıklamasıyla duyurdu.

Türkiye Kamu-Sen Aydın Şube Başkanı Naci Devli'nin organizasyonunda, Zeytin Dalı Harakatına destek için basın açıklaması düzenlendi. Sendika üyeleri, Sevgi Yolu'nda bir araya geldi. Yaklaşık 300 sendika üyesi, ellerinde Türk bayrağı ve 'Mehmet Biziz, Biz Mehmet'iz, Türk Askeri yenilmez, Vatan Bölünmez, 80 milyon tek yürek Afrin'de, Hepimiz askeriz PKK'ya yeteriz' gibi dövizlerle slogan attı.

Türkiye Kamu-Sen Aydın İl Temsilcisi Rıdvan Naci Devli, Doğunun kaynaklarına göz diken emperyalistlerin hedef tahtasındaki ülkemiz, bir büyük saldırıyla daha karşı karşıyadır. Yaklaşık 30 yıldır yavaş yavaş yurdumuzu kuşatan şer güçler, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak son darbeyle yok etmek ve tarihten silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye sokmuşlardır. Yedi düvel iyi işitsin biz Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle bir bütünüz. Tüm dünya bu sözümüzü bir kere daha duysun, düşmanlar ayağını denk alsın. Türk Milleti bugün 80 milyon tek yürek kahraman Mehmetçikle birlikte Afrin'e yürümeye hazırdır. 80 milyon insan seve seve şaadet şerbetini içmeye hazırdır. Biz askerimizle milletimizle devletimizin yanındayız. Bu konuda alınan her kararın sonuna kadar arkasındayız. Bu bir vatan mücadelesidir. Bu bir namus mücadelesidir, bu bir varoluş mücadelesidir dedi.

Konuşmanın ardından sendika üyeleri şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunde bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Daha sonra ise dualar okundu.