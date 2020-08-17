Aydın'da afet farkındalığı için etkinlik düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da afet farkındalığı için etkinlik düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında afet farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Aydın'da afet farkındalığı için etkinlik düzenlendi
17.08.2020 21:05 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:05

Aydın'ın Efeler ilçesinde "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında afet farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürk Kent Meydanı'nda, Aydın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Meydana yerleştirilen büyük ebattaki afet çantası ise ilgi çekti.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, gazetecilere, deprem çantasının önemli olduğunu belirterek, "Artık her evde bir deprem çantası bulundurmamız gerekiyor. Ola ki deprem olduğunda enkazın altında bu çantaya ulaştıysanız temel ihtiyaçlarınızı rahatlıkla giderebilirsiniz. Bunların asıl önemini depremde çaresiz kaldığınızda anlarsınız." diye konuştu.

AFAD gönüllüsü sayısının da artırılması gerektiğini dile getiren Günay, "1999 depreminde binlerce bina yıkıldı. Biz e-devlet üzerinden AFAD gönüllüleri alıyoruz. Aydın'da 498 AFAD gönüllüsü var, bu sayının binlerce olması gerekiyor. Bu gönüllüleri de kendi AFAD çalışanlarımız olduğu gibi arama kurtarmada da çalışacak bir nitelikte olmaları için yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman da kentin deprem ve heyelan riskinin yüksek olduğuna işaret ederek, riski azaltma çalışmalarının sürdüğünü ve toplamda 62 personelle hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti.

AFAD gönüllüsü Esma Alıcı ise vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet ederek, "Hayatımızda her zaman deprem olabilir. Herkesin bilinçli olmasının gerektiğini düşünüyorum. Deprem herkesin başına gelebilir." dedi.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Aydın Başkanı Kaan Çalışkan, "Depremlerde GSM operatörleri çökebiliyor. Birincil ve kesintisiz iletişim istiyorsak bu durumlarda telsize sahip olmamız gerekiyor. Biz belge sahibi olduğumuz için deprem çantasına bir de telsiz ekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Günay, telsizi eline alarak ilgililerle iletişim kurdu.

Daha sonra heyet etkinlikte sergilenen araçları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Etkinlik kapsamında açılan sergi, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Magazin
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Güncel
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Magazin
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Oyun bağımlısı genç açlıktan hayatını kaybetti
Oyun bağımlısı genç açlıktan hayatını kaybetti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi
Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Angela Merkel Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Aamir Khan Nihat Doğan Yeşim Salkım İbrahim Büyükak
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Aydın'da afet farkındalığı için etkinlik düzenlendi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 21:08:24. #1.14#
title