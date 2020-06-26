Aydın'da AFAD gönüllülerine Yangın Eğitimi verildi
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Aydın'da AFAD gönüllülerine Yangın Eğitimi verildi

AFAD Gönüllüleri projesi kapsamında eğitimleri devam eden 50 gönüllüye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından temel yangın eğitimi verildi.

Aydın'da AFAD gönüllülerine Yangın Eğitimi verildi
26.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:20

AFAD Gönüllüleri projesi kapsamında eğitimleri devam eden 50 gönüllüye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından temel yangın eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Tarafından 81 İlde faaliyete geçirilen AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında, gönüllüler olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere hazırlanmaya devam ediyor. Planlanan eğitimler kapsamında 50 gönüllüye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Temel Yangın Eğitimi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Çavuşu Niyazi Karabıyık ve Ahmet Aybek tarafından verilen 1 saatlik teorik eğitimde gönüllüler, yangın sınıfları ve müdahaleleri hakkında detaylı bilgi alındı. Teorik eğitimin ardında sahaya çıkan gönüllüler yangın tüpünün kullanımı ve yangına doğru müdahale etme konusunda uygulamalı eğitim aldı.

AFAD ile birlikte sürekli işbirliği içerisinde olduklarını belirten İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, "AFAD eğitim çalışmaları kapsamında temel yangın eğitimi konusunda bize talepte bulundular. Bu kapsamda bugün 50 gönüllümüze yangın sınıfları, yangın önce alınması gereken önlemler, doğru müdahale yöntemleri gibi başlıklarda temel yangın eğitimi verdik. AFAD ile arama kurtarma olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalarımız oluyor. Gönüllülerimiz etkin bir şekilde görev almaları için teknik donanımları da öğretiyoruz.Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bize talepte bulunan tüm kurumlarımıza eğitim veriyoruz" dedi.

"Etkin görev almak için çaba sarf ediyoruz"

1 yıldır AFAD Gönüllülük Sistemi'ne kayıtlı olduğunu ifade eden gönüllülerden Nur Yıldız; "Aydın AFAD bizler için düzenli eğitimler düzenliyor. Bugün de yangın eğitimi düzenlendi. Bizlere bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterdiler. Bir afet veya yangın anında neler yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bu açıdan eğitimler bizler için çok faydalı oluyor. Bizler için gerekli olan eğitimler ve herkesin katılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Olası acil durumlarda etkin bir şekilde görev almaya hazır olduklarını ifade eden AFAD gönüllülerinden Şahin Kanat ise "AFAD projesi kapsamında bugün temel yangın eğitimi aldık. Aydın'da olası bir acil durumlarında etkin bir şekilde görev alabilmek için eğitimlerimizi tamamlıyoruz. Bizler de bu eğitimler sayesinde olası durumlarda görev almak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Aydın AFAD Eğitim Şube Müdürü Sinan Can ve Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Aktaş eğitime katılan gönüllülere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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