Aydın'da AFAD ekipleri ve özel harekat polisi arama kurtarma tatbikatı yaptı

20.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:14

Aydın'da olası bir afet durumunda yapılması gerekenlere yönelik özel harekat polislerinin de yer aldığı tatbikat gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin talimatıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli arazi arama ve arama kurtarma konularında tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikatta, enkazda kurtarma çalışmalarının dışında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikeler konusunda da eğitimler verildiği belirtilen açıklamada, etkinliğin sonunda AFAD ekipleriyle halatla yamaçtan inen özel harekat polislerinin Türk bayrağı açtığı aktarıldı.

Aydın'ın birinci derece deprem kuşağında yer alması sebebiyle zaman kavramının önem kazandığı durumlarda olabilecek afetlere hazırlık kapsamında eğitimlerin icra edildiği belirtilen açıklamada, "Yaşanabilecek doğal afetlere karşı eğitim almış personel sayısını artırmak, arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla terörle mücadelede önemli başarılara imza atan özel harekat personelimizin bu alandaki becerilerine arama kurtarma faaliyetleri de eklenmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA