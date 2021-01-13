Aydın'da adliye önünde gazetecilere yönelik saldırıya tepki
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Aydın'da adliye önünde gazetecilere yönelik saldırıya tepki

13.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:44
Aydın'da adliye önünde gazetecilere yönelik saldırıya tepki

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, 2 gazetecinin, adliye çıkışında tutuklanan şüphelinin yakınlarınca saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, 2 gazetecinin, adliye çıkışında tutuklanan şüphelinin yakınlarınca saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Ulucan, yazılı açıklamasında, dün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanan şüphelinin yakınlarının İHA muhabiri Murat Uçkaç ve Hedef Gazetesi muhabiri Kıymet Sarıyıldız'a saldırdığını söyledi.

Yıldız'ın ofisine giderken aynı kişilerce darp edildiğini de aktaran Ulucan, "Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayalı daha 3 gün olmuşken iki meslektaşımızın darp edilmesi bizleri derinden üzdü. Olayın ardından saldırganlardan şikayetçi olan arkadaşlarımıza cemiyet olarak gerekli hukuki desteği sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Şener de gazeteciliğin kamu görevi olduğunu belirterek, "Son yıllarda görevleri başındaki gazetecilerin, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet, adeta şiddeti uygulayanlar tarafından meşru görülmeye başlanmıştır. Kendilerinde bu hakkı görüyor olmalarının kabul edilebilir hiçbir mazereti yoktur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, CHP İl Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri sosyal medya hesaplarından gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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