Aydın'da ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler
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Aydın'da ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

Aydın'da ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1915 olaylarının 'soykırım' olarak ifade edilmesini kabul etmiyoruz. Tarihi gerçekler siyasi söylemlerle değiştirilemez. Yaşanan tehcir durumunun soykırım olarak nitelendirilmesini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepkisini dile getirdi.

Çerçioğlu, açıklamasında "ABD Başkanı Joe Biden'in 1915'te yaşanan olayları soykırım olarak nitelediği, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan suçlayıcı açıklamasını kınıyor ve kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Diğer açıklamalar

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"ABD Başkanının yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye'yi zan altında bırakmayı hedeflese de bu iftira onu dile getirenleri itibarsızlaştıracaktır. Bizim tarihimiz, temiz ve onurlu bir geçmişe dayanmaktadır. Tarihimizin hiçbir aşamasında kan ve zulüm yer almamıştır."

Aydın Barosundan yapılan açıklamada ise "Milletimize atılmış bir iftiradan öte anlamı olmayan, tarihi hiçbir gerçekliği, hukuki hiçbir geçerliliği bulunmayan, ABD başkanı tarafından yeniden ortaya atılan soykırım yalanını içeren açıklamaları ve bu açıklamayı destekleyen her türlü zihniyeti şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de tepki göstererek, "Tehcir, dönemin şartlarında sırtından yediği hançer ve yaşadığı ihanete rağmen Türk milletinin büyüklüğüne yakışır bir şekilde, haklı ve hukuki olarak gerçekleştirilmiştir. Suçluluk değil insan haklarına saygılı bir şekilde uygulanmasından dolayı gurur duyulacak bir gerçekliktir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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