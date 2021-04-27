Aydın'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi

Aydın'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi protesto edildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'da, Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Aydın'da, Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan Vatan Partisi ve TGB üyeleri, üzerinde, "Biden'a kırmızı kart, AİHM kararı var soykırım yok" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan TGB İl Başkanı Can Karabalcı, açıklamalarından dolayı Biden'e kırmızı kart gösterdiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler sözleşmesine göre, soykırım kararının, suçun işlendiği ülkedeki devletin yetkili bir mahkemesi veya yargılama yetkisini kabul etmiş olan sözleşmeci devletler bakımından yargılama yetkisine sahip uluslararası ceza mahkemesi tarafından verilebildiğini hatırlatan Karabalcı, Biden'ın bu konudaki nitelemesinin yok hükmünde olduğunu dile getirdi.

Vatan Partisi İl Başkanı Bahattin Nazlı da HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaya dikkati çekerek, "HDP, bir açıklama yaparak Biden'in soykırım tanımlamasını alkışlamaktadır. Bu yüzden de HDP derhal kapatılmalıdır. Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz, HDP'yi bir gün daha açık bırakmak, Türk milletine karşı işlenmiş bir suçtur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınların başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler
Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınların başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler
'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Fahrettin Altun Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:54:04. #1.14#

title