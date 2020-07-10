Aydın'da 977 iş yeri denetlendi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın'ın Efeler ilçesinde 977 iş yeri Efeler Kaymakamlığı ve Efeler Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın'ın Efeler ilçesinde 977 iş yeri Efeler Kaymakamlığı ve Efeler Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler' konulu genelge gönderildi. Genelge kapsamında Türkiye genelinde yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında Aydın'ın Efeler ilçesinde içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması gereken önlemlere ilişkin iş yeri denetimleri gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 977 iş yeri denetlendiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA