Aydın'da 91 yaşında vefat eden Kore gazisi toprağa verildi
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Aydın'da 91 yaşında vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'da 91 yaşında vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Camikebir Mahallesinde yatağa bağımlı halde yaşayan Mehmet Dilsiz, hayatını kaybetti.

Dilsiz'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Çarşı Camisine getirildi.

Burada cenaze namazı kılınan Dilsiz'in naaşı Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Gözyaşı döken eşi Faden Dilsiz, "Ben seni Türk bayraklarıyla karşıladım. Türk bayraklarıyla uğurluyorum. Bu Türk bayrağı hep yanımda kalacak. Bayrağımız hep yükseklerde olsun, hiçbir zaman inmesin." ifadelerini kullandı.

Törene, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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