Aydın'da 91 Çiftçiye Hibe

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Kırsal Kalkınma Destekleri Projesi kapsamında, bu yıl 91 çiftçiye 455 hayvan karşılığında 2 milyon 730 bin hibe verildiğini söyledi.

Germencik ilçesinde düzenlenen programda, Kırsal Kalkınma Destekleri Projesi kapsamında 5 kişiye 5 büyük hayvan verildi.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ökdem, projenin, genç çiftçi projeleri desteklenmesi amacıyla 18-40 yaş arasında kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbı ve aromatik bitki üretimi işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsadığını söyledi.

Projenin 2016 yılında başladığını aktaran Ökdem, "2016 yılında büyük başta 118 çiftçi 708 hayvan karşılığı 3 milyon 540 bin, 2017 yılında 95 çiftçimize 570 hayvan karşılığı 2 milyon 850 bin lira, bu yıl da 91 çiftçiye 455 hayvan karşılığında 2 milyon 730 bin hibe verdik." dedi.

Programa, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Turan Dursun da programa katıldı.