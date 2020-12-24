Aydın'da 9 suçtan aranan kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D'nin Tepe Mahallesindeki bir bir evde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, "konut dokunulmazlığını ihlal", "uyuşturucu madde kullanma", "hırsızlık", "yaralama", "askeri ceza kanuna muhalefet" olmak başta olmak üzere toplam 9 suçtan aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun