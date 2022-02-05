Aydın'da 9 ilçenin nüfusu düştü

Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaşanan ve 17 ilçesi bulunan Aydın'da, 2021 yılı toplam nüfusunda artış yaşanırken, 9 ilçesinde ise düşüş yaşandı. Aydın'ın en büyük ilçelerinden olan Nazilli'nin de düşüş yaşayan ilçelerden olması ise dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2021 nüfus verilerini açıklamasının ardından Aydın genelindeki istatistikler dikkat çekti. Aydın genelinde 2021 yılında 2020 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Yenipazar olurken, nüfus artış hızı en yüksek ilçe ise Didim oldu. 17 ilçesi bulunan Aydın'ın ilçe bazındaki toplam nüfus sayılarına bakıldığında ise 2021 yılında 9 ilçede bir önceki yıla göre düşüş, 8 ilçede ise artış yaşandı. Aydın'ın en büyük ilçelerinden olan Nazilli'nin de düşüş yaşayan ilçeler arasında olması ise dikkat çekti.

Aydın genelinde 2020 yılında Aydın 1 milyon 119 bin 84 olan toplam nüfus sayısı 2021 yılında 1 milyon 134 bin 31'e yükseldi. İl genelinde toplam nüfusun 563 bin 37 kişi ile yüzde 49,65'ini erkekler, 570 bin 994 kişi ile yüzde 50,35'ini ise kadınlar oluşturdu.

2021 yılında bir önceki yıla oranla düşüş yaşayan 9 ilçe ise Bozdoğan, Çine, Germencik, Karacasu, Karpuzlu, Kuyucak, Nazilli ve Yenipazar oldu. Buna göre 2020 yılında 33 bin 56 olan Bozdoğan nüfusu 2021 yılında 32 bin 963, 49 bin 128 olan Çine nüfusu 48 bin 734, 44 bin 255 olan Germencik nüfusu 43 bin 713, 18 bin 129 olan Karacasu nüfusu 18 bin 3, 10 bin 928 olan Karpuzlu nüfusu 10 bin 755, 26 bin 624 olan Kuyucak nüfusu 26 bin 393, 160 bin 877 olan Nazilli nüfusu 160 bin 581, 12 bin 239 Yenipazar nüfusu 11 bin 983 olarak gerçekleşti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel