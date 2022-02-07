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Aydın'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grubun yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Ekipler, araçla ulaşımın olmadığı karaya kendi imkanlarıyla çıkan 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında oldukları belirlenen yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Sahil Güvenlik, Kuşadası, Aydın, Salı, Güncel, Haber

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