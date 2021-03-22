Aydın'da 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Aydın'da 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı

22.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:24
Aydın'da 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 87 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 87 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Mart 2021 - 21 Mart 2021 tarihleri arasında 76 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 87 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye ise Adli Kontrol Tedbiri uygulandı. 1 şüpheli şahsa suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 98,26 gram Esrar, 295,25 gram Metamfetamin, 88,41 gram Sentetik Kannabinoid, 12 adet Sentetik Ecza, 1,322 gram Kubar Esrar va 176 kök Kenevir Bitkisi ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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