Aydın'da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 4 can salı içerisindeki toplam 84 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Aydın'da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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