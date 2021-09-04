Aydın'da 83 düzensiz göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 83 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Aydın'da 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 aydır her yerde aranan 14 yaşındaki kız çocuğu parkta bulundu: Çok sıkıldığım için kaçtım
1 aydır her yerde aranan 14 yaşındaki kız çocuğu parkta bulundu: Çok sıkıldığım için kaçtım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Hande Erçel Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Diego Max Meyer Umut Meraş Samet Aybaba Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aydın'da 83 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 10:23:25. #1.15#

title