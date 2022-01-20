Sekiz kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Sekiz kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Aydın'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Efeler ilçesindeki Cuma Mahallesi'nde 16 Ocak'ta husumetli iki aile arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından "görevli memura mukavemet" ve "ateşli silahla kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, B.G, E.G, M.B, C.A.G, M.B, M.B, A.R.G. ve M.B. tutuklandı.

Olay

Cuma Mahallesi'nde, pazar günü, aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıkmış, şüphelilerden bazıları polislerin bulunduğu bölgeye pompalı tüfek ve tabancayla ateş etmişti. Çevik Kuvvet ekibinin de müdahale ettiği kavgada 8 kişi hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralanmıştı.

Olay yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 4 tüfek ve 5 tabanca ele geçirilmişti.

Sekiz kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Sekiz kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Sekiz kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

AA - Son Dakika Haberleri

Efeler, Aydın, Ocak, Cuma, Güncel, Haber

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