Aydın'da 8 firmaya 31 bin TL ceza kesildi

09.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:21

AYDIN (İHA) – Aydın'da, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinde aykırılık tespit edilen 8 firmaya 31 bin TL para cezası uygulandı.



Aydın'da Kasım içerisinde Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 13 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 8'i ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 3 adet mobilya, 1'er adet cep telefonu, televizyon, klima, elektrikli motosiklet ve düğün yeri hizmet bedeli şikayetini kapsarken, 2'si işyeri dışında kurulan sözleşmelerden, 1'er adet mesafeli sözleşmeler, paket tur ve satıcı firmanın ücret talebi şikayetlerinden oluştu.



İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 05 ve 19 Kasım 2019 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 5'i tüketici lehine ve 5'i tüketici aleyhine olmak üzere toplam 10 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 8 adet bilirkişi ataması yapıldı.



Kasım ayı içerisinde Bakanlığın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaşan 75 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Önceki yıllara ait şikayet başvurularına istinaden kanuna aykırılıktan dolayı ilgili firmalara idari para cezası uygulandı. TİSS sistemi üzerinden alınan 75 adet şikayet işleme alınarak gerekli inceleme başlatıldı.



Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları



6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Çine ve Kuşadası ilçelerinde 6 işyerinde 26 üründe fiyat etiketi ve 1 işyerinde tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı reklam yönünden denetim yapıldı.



6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir işyerine paket tur sözleşmesi yönünden 339 TL ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aykırılığı tespit edilen 7 firmaya 30 bin 713 TL olmak üzere toplam 31 bin 52 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA