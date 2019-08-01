Aydın'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekağaç Burnu açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 34'ü Suriye, 12'si Filistin uyruklu 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.

Ekipler, aynı bölgede bir başka lastik botta da 20'si Suriye, 10'u Filistin, 1'i Yemen ve 1'i Mısır uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA