Aydın'da 7 işyerine 37 bin lira ceza kesildi

14.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:47

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimlerinde usulsüzlüğü tespit edilen 7 işyerine 37 bin 141 TL idari para cezası kesildi.



Aydın'da geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 18 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 13'ü ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 7 adet mobilya, 1 er adet bilgisayar, cep telefonu, otomobil, sigorta ücreti, düğün salonu ücretive ulaşım hizmeti şikayetlerinden oluşurken; 1'i işyeri dışında kurulan sözleşmeler, 2'si mesafeli sözleşmeler, 1'i abonelik sözleşmeleri ve 1'i fiyat etiketi yönünden market denetimi şikayeti yer aldı.



İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 08 Ekim 2019 ve 22 Ekim 2019 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 7'si tüketici lehine ve 1'i tüketici aleyhine, 2'si uzlaşma ve 1'i görevsizlik/yetkisizlik kararı olmak üzere toplam 11 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 4 adet bilirkişi ataması yapıldı.



Ticari Elektronik İleti şikayetleri:



Ay içerisinde Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaşan 55 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Önceki yıllara ait şikayet başvurularına istinaden kanuna aykırılıktan dolayı ilgili firmalara idari para cezası uygulandı. TİSS sistemi üzerinden alınan 55 adet şikayet işleme alınarak gerekli inceleme yapılmaya başlandı.



Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları



6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Söke, Kuşadası, Didim ve Nazilli ilçelerinde 18 işyerinde 59 üründe fiyat etiketi, 5 işyerinde 25 üründe garanti belgesi ve Türkçe tanıtma ve kullanma ve 1 işyerinde satış sonrası hizmetler yönünden denetim yapıldı.



6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında aykırılığı tespit edilen 2 firmaya toplam 2 bin 46 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 8 firmaya toplam 35 bin 95 idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA