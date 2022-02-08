Aydın'da 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 31 Ocak 2022-07 Şubat 2022 tarihleri arasında 61 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 65 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs tutuklandı. Bu zaman diliminde 80,13 gram Kubar esrar, 1224,25 gram Metamfetamin, 11 adet Sentetik ecza, 0,17 gram Sentetik kannabinoid, 0,80 gram Kokain ve 1 gram Kenevir tohumu, 4 kök Kenevir bitkisi ve 1 gram Toz esrar ele geçirildi. - AYDIN
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa