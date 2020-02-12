Aydın'da 64 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 64 düzensiz göçmen yakalandı.

12.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:40
Aydın'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmen ihbarını alan ekipleri bölgeye hareket etti.

Lastik bottaki 62'si Suriye, 2'si Yemen uyruklu 64 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya getirildi.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA
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