Aydın'da 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Aydın'da 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda 600 gram eroin maddesi ele geçirdi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda 600 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinde Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri Nazilli ilçesine uyuşturucu madde getireceğini tespit ettikleri 3 zehir tacirini takibe aldı. Şüpheli şahısların Nazilli'ye geleceklerini öğrenen ekipler operasyon için düğmeye basarak bölgedeki tüm yolları kapattı. Ekipler Bozdoğan'da şüphelilerin bulunduğu otomobile 'dur' ikazında bulundu. 'Dur' ikazına uymayıp bahçe duvarına çarparak kaçmaya çalışan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobil içinde bulunan R.M., U.A., H.A. isimli 3 şahıs etkisiz hale getirilirken, araçta yapılan aramada 600 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Aydın'da 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

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