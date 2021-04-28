Aydın'da 6 yaşındaki lösemi hastası Mira'nın peruk isteği gerçekleşti
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Aydın'da 6 yaşındaki lösemi hastası Mira'nın peruk isteği gerçekleşti

Aydın'da 6 yaşındaki lösemi hastası Mira'nın peruk isteği gerçekleşti
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Kültür Sanat

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kanser hastalarına ücretsiz peruk temin ederek moral veren kuaför Kenan Kaya, lösemi hastası 6 yaşındaki Mira Zilan'ın da yüzünü güldürdü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kanser hastalarına ücretsiz peruk temin ederek moral veren kuaför Kenan Kaya, lösemi hastası 6 yaşındaki Mira Zilan'ın da yüzünü güldürdü.

İlçede yaşayan Elif (44) ve Mustafa Zilan (50) çiftinin kızları Mira'ya 6 ay önce lösemi teşhisi kondu.

Tedavisine başlanan küçük kız, kemoterapi sürecinde saçları dökülünce çok üzüldü.

Kızlarının renkli peruk istemesi üzerine araştırma yapan aile, kanser hastalarına ücretsiz peruk temin eden kuaför Kenan Kaya'ya ulaştı.

Ailenin isteği doğrultusunda renkli peruk hazırlayan Kaya, iş yerine ziyaretine geldiği Mira Zilan'a peruğunu taktı.

Anne Elif Zilan, gazetecilere, "Kızımın yüzü güldü. Biz de çok mutlu olduk. Şu anda tedavilere devam ediyoruz. İyiye doğru gidiyoruz." dedi.

Kaya da 17 yılda 700 kişiye peruk hazırladığını belirterek, "Tedavi sürecinde saçı dökülen özellikle küçük yaştaki kız çocukları hastalığından çok saçlarının dökülmesine üzülüyorlar. Bu nedenle onun bu hayalini gerçekleştirmek bizi daha çok mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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