Aydın'da 6 ton sudan otu tohumu dağıtıldı

Aydın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, susuzluğa dayanıklı 6 ton sorgum sudan tohumunun dağıtım ı yapıldı.

Aydın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, susuzluğa dayanıklı 6 ton sorgum sudan tohumunun dağıtım ı yapıldı.

"Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında yüzde 75 hibeli tohum dağıtımına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından yürütülen "Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında Efeler, Söke, Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Koçarlı, Germencik'te, susuzluk ve zor arazi koşullarına adaptasyonu yüksek olması nedeniyle 6 ton sorgum sudan otu tohumu dağıtımı tamamlandı. 1500 dekar alanda yapılacak olan üretimle hayvancılığın kaliteli kaba yem ihtiyacı karşılanacak ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı