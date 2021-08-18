Aydın'da 6 bin daireye yapı ruhsatı verildi

Aydın'da son 5 ay içerisinde 6 bin 1 daireye yapı ruhsatı verildi.

Aydın'da son 5 ay içerisinde 6 bin 1 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı Bu kapsamda Aydın'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 986 bin 704 metrekare oldu. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Aydın genelinde yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 2 milyar 428 milyon 447 bin 373 TL oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 961, daire sayısı ise 6 bin 1 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 704 bin 78 metrekare, konut dışı kullanım alanı 130 bin 29 metrekare ortak kullanım alanı ise 152 bin 597 metrekare oldu.

Aydın'da yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 846 bin 274 metrekare oldu. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 2 milyar 76 milyon 537 bin 984 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 898, daire sayısı 4 bin 853 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 517 bin 517 metrekare, konut dışı kullanım alanı 118 bin 296 metrekare, ortak kullanım alanı 210 bin 461 metrekare oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı