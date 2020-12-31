Aydın'da 59 litre sahte içki ile 50 litre etil alkol ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 59 litre sahte içki ile 50 litre etil alkol ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sahte içkiye yönelik çalışmalarında, H.A'nın (44) Sanayi Sitesi'nde otomobiliyle sahte içki sattığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 59 litre sahte rakı, 50 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 36 aroma verici madde ile ölçüm pompası bulundu.

H.A. işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol