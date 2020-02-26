Aydın'da 58 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 58 düzensiz göçmen yakalandı.

26.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:06
Aydın'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu iki lastik botu durdurdu.

Botlardaki 35'i Somali, 15'i Suriye, 8'i Afganistan uyruklu 58 düzensiz göçmen kıyıya çıkarılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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