Aydın'da 58 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu iki lastik botu durdurdu.
Botlardaki 35'i Somali, 15'i Suriye, 8'i Afganistan uyruklu 58 düzensiz göçmen kıyıya çıkarılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA