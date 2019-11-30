Aydın'da 57 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.