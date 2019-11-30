Aydın'da 57 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 57 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 57 düzensiz göçmen yakalandı.

30.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:47
Aydın'da 57 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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