Aydın'da 501 bin sazan su ile buluştu
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Aydın'da 501 bin sazan su ile buluştu

Aydın'da 501 bin sazan su ile buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yaban su hayatının devamlılığını sağlamak, biyoçeşitliliğinin ve balık popülasyonunun artması amacıyla 501 bin 680 sazan balığı 11 adet baraj gölü, göl ve gölete bırakıldı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yaban su hayatının devamlılığını sağlamak, biyoçeşitliliğinin ve balık popülasyonunun artması amacıyla 501 bin 680 sazan balığı 11 adet baraj gölü, göl ve gölete bırakıldı.

Su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Aydın'da 501 bin 680 adet sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu. Temin edilen pullu sazan yavruları, Bozdoğan, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde bulunan 11 kaynağa bırakıldı. Aydın İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Beklenen faydanın sağlanabilmesi ve balıkçılığın sürdürülebilir olması için kaynaklara bırakılan balıkların en az bir kez üremesine imkan tanınması, bu süreyi geçiren balıkların da 40 cm den küçük boyda avlanmaması ve 5/2 numaralı Amatör Amaçlı Avcılığı Düzenleyen Tebliğ ile belirlenen av aracı, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da 501 bin sazan su ile buluştu
Aydın'da 501 bin sazan su ile buluştu
Aydın'da 501 bin sazan su ile buluştu
Aydın'da 501 bin sazan su ile buluştu
Aydın'da 501 bin sazan su ile buluştu
Aydın'da 501 bin sazan su ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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