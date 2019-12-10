Aydın'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutalığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 37 Afganistan, 10 Kongo, 1 Gine, 1 Senegal ve 1 Orta Afrika uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.