Aydın'da 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Davutlar Mahallesi açıklarında tespit edilen lastik botu durdurdu.
Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44'ü Filistin 6'sı Suriye uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: AA