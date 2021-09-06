5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde babasıyla yürüyen 5 yaşındaki çocuğu bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde babasıyla yürüyen 5 yaşındaki çocuğu bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Sarıoğlu Mahallesi'nde, İ.E.T'yi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Y'nin (26) emniyetteki işlemleri sona erdi.

Adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Dün, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.Y. (26), Kalabak Parkı'nda babasıyla camiye giden 5 yaşındaki İ.E.T'yi bıçaklamış, yaralanan çocuk Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı
5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı
5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı
5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı
5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı
5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Damada tam 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktılar: Eziyet olsun diye yaptık
Damada tam 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktılar: Eziyet olsun diye yaptık
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Hamid Karzai Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Rasim Öztekin Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Balotelli Çağdaş Atan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 19:12:23. #1.15#

title