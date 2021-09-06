5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı
Aydın'ın Çine ilçesinde babasıyla yürüyen 5 yaşındaki çocuğu bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde babasıyla yürüyen 5 yaşındaki çocuğu bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Sarıoğlu Mahallesi'nde, İ.E.T'yi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Y'nin (26) emniyetteki işlemleri sona erdi.
Adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Dün, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.Y. (26), Kalabak Parkı'nda babasıyla camiye giden 5 yaşındaki İ.E.T'yi bıçaklamış, yaralanan çocuk Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı