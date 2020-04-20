Aydın'da 5 pazarcı da koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı
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Aydın'da 5 pazarcı da koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı

AYDIN'da yaşayan ve Ege Bölgesi'nin çeşitli illerindeki pazar yerlerinde tezgah açan 5 esnafa koronavirüs teşhisi konulmasının ardından pazarcıların temasta bulunduğu yakınları ve komşularının yaşadığı aynı mahalledeki 22 ev karantinaya alındı.

20.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:03
Aydın'da 5 pazarcı da koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı

AYDIN'da yaşayan ve Ege Bölgesi'nin çeşitli illerindeki pazar yerlerinde tezgah açan 5 esnafa koronavirüs teşhisi konulmasının ardından pazarcıların temasta bulunduğu yakınları ve komşularının yaşadığı aynı mahalledeki 22 ev karantinaya alındı.

İncirliova'nın kırsal Acarlar Mahallesi'nde yaşayan ve İzmir, Aydın, Manisa, Denizli gibi illerde kurulan semt pazarlarında sebze satarak geçimlerini sağlayan 5 pazarcı esnafına, çeşitli tarihlerde gribal enfeksiyon nedeniyle gittikleri hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Son dört gün içinde koronavirüs teşhisi konulan pazarcıların, temas ettiği belirlenen yakınlarının ve komşularının yaşadığı Acarlar Mahallesi'ndeki 22 ev, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karantinaya alındı. Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada mahallenin tamamının karantinaya alındığı şeklinde asılsız iddialar kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine Söke ve Kuşadası belediyeleri, ilçelerindeki semt pazarlarına dışarıdan gelen pazarcı esnafının geçici süre alınmamasına karar verdi. İki ilçenin aldığı bu karar üzerine pazarcıların satmak üzere aldıkları ürünler ellerinde kaldı. Olayın duyulmasının ardından İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ve AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve CHP İlçe Başkanı Hasbi Akman mahalledeki pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

KARANTİNAYA ALINAN AİLELERİN MALLARINA TALİP OLDUKarantinaya alınan ailelerin 14 gün boyunca ellerinde kalan tüm malları almayı taahhüt eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Acarlar Mahalle halkı hem ektiklerini ve ürettiklerini tarladan nihayi tüketiciye pazara ulaştıran hem de alım satımla yaklaşık Türkiye'nin 55 ilinden mal alımı yaparak bölgenin pazarlarında tüketicinin gıda ihtiyacını karşılayan önemli bir gıda deposudur. Siz önce kendinizi koruyacaksınız. Siz temiz olabilirsiniz biz veya pazara gelen vatandaş sıkıntılı olabilir. Tespit edilmemiş hasta olabilir. Mağdur olan ailelerin ellerinde kalan malları 14 gün boyunca belediye olarak biz alacağız.  Dayanıklı ürünleri Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kaymakamlık vasıtasıyla dağıtacağız. Anlık tüketilmesi gereken ürünleri ise hızlı bir şekilde gene ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.'HERKES PAZARINA GİDECEK'İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, "Dün akşam sosyal medyada yapılan yanlış bir paylaşımlardan sonra şu ana kadar Acarlar ve bölgede büyük sıkıntılar yaşadık. Ben buraya gelirken tüm belediye başkanları ile görüştüm. Herkes pazarına gidecek, alışverişini yapacak. Koronavirüs vakası her yerde var. Vakanın olmaması için hep beraber dikkat edeceğiz. Özellikle pazarcı esnafımız dikkat edecek. Kurallara uyacağız ve bu rahatsızlıktan hep birlikte kurtulacağız" dedi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, Acarlar Mahallesi'nin Ege Bölgesi'nin kalbi olduğunu belirtip, "Dün akşam yaşanan bilgi kirliliği dolayısıyla burada kafalar karıştı. Pazarcı esnafı ve aynı zamanda üreticiler olarak pazarlarda yerimizi alıp, satış yapamazsak hepimiz açız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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