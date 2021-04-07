Son dakika: Aydın'da 5 otele korona virüs denetimi
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Son dakika: Aydın'da 5 otele korona virüs denetimi

İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika yerel haberine göre Aydın'da 5 otele korona virüs denetimi -74 bin TL ceza kesildi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri yaptıkları baskında korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 5 otele ve 60 otel müşterisine toplamda 74 bin 814 TL ceza kesti.

Aydın'da 5 otele korona virüs denetimi

-74 bin TL ceza kesildi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri yaptıkları baskında korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 5 otele ve 60 otel müşterisine toplamda 74 bin 814 TL ceza kesti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videodan yola çıkan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle denetim gerçekleştirdi. Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde yapılan otel denetimlerinde Hıfzıssıhha kurul kararlarını ihlal eden 5 otel yönetimine 6 adet yaptırım, bu otellerde kurallara uymayan 60 kişiye cezai işlem uygulanmıştır" denildi. Otellere 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanununun 282'inci maddesine aykırı hareket etmekten 20 bin 814 lira, otellerde bulunan 60 müşteriye ise 54 bin lira olmak üzere toplamda 74 bin 814 TL ceza kesildiği öğrenildi.

Son dakika: Aydın'da 5 otele korona virüs denetimi
Son dakika: Aydın'da 5 otele korona virüs denetimi
Son dakika: Aydın'da 5 otele korona virüs denetimi
Son dakika: Aydın'da 5 otele korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

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