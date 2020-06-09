Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
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Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Mustafa Duran'a, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 64 yıl hapis cezası verildi.

Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
09.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:47

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Mustafa Duran'a, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 64 yıl hapis cezası verildi.

Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Mustafa Duran tutuklu bulunduğu Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Söz verilen sanık Duran ise pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Duran'a, Mehmet Kahya, Filiz Kahya, Birol Karakılıç, Emine Özlem Karakılıç ve Bekir Cihan Karakılıç'ı "kasten öldürdüğü" gerekçesiyle 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Nur Duran, Serpil Karakılıç ve Şükran Karakılıç'ı da "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle de sanığı 64 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargılamanın ardından Tülin Duran'ın avukatı Özlem Burcu Ugan, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmadığını belirtti.

Sanığın cinayetleri tasarlayarak işlediğini savunan Ugan, "Ceza elbette iyi ama tasarlamanın kabul edilmemesi bizi üzdü. Zira 14 Temmuz günü müvekkilimi arayarak 'Yakınlarını öldüreceğim, seni yaşatacağım. Bunun vebalini çekebilecek misin?' diyerek tehdit etmişti. Biz başvurumuzu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Davanın geçmişi

Mustafa Duran, Nazilli ilçesinde 20 Temmuz 2018'de kayınpederinin evinde, boşanma aşamasındaki eşi Tülin Duran ve çocuğunun da bulunduğu kişilere 2 pompalı tüfekle ateş edip arından da kaçmıştı.

Tülin Duran'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz Kahya ve Mehmet Kahya ölmüş, Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, Şükran Karakılıç ve Serpil Karakılıç da yaralanmıştı.

Mustafa Duran, olaydan bir gün sonra yakalanmıştı.

Duran hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 defa da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Yargılama sürecinde sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu da belirlenmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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