Aydın'da 5 Kişi Sinek İlacından Zehirlendi
Aydın'ın Çine ilçesinde sinek ilacından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Çine ilçesinde sinek ilacından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Çine Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünün sinekleri zehirleyen aracı Şevketiye Mahallesi'nden geçtiği sırada sokaktaki 5 kişi ilaçtan etkilendi.
Bir süre sonra istifra eden 5 kişi yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesine götürüldü.
Tedavileri süren 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.