Aydın'da 5 Kişi Sinek İlacından Zehirlendi

Aydın'da 5 Kişi Sinek İlacından Zehirlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde sinek ilacından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da 5 Kişi Sinek İlacından Zehirlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde sinek ilacından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çine Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünün sinekleri zehirleyen aracı Şevketiye Mahallesi'nden geçtiği sırada sokaktaki 5 kişi ilaçtan etkilendi.

Bir süre sonra istifra eden 5 kişi yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavileri süren 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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