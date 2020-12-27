Aydın'da 5 katlı apartmanın çatısından düşen genç ağır yaralandı
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Aydın'da 5 katlı apartmanın çatısından düşen genç ağır yaralandı

27.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:24
Aydın'da 5 katlı apartmanın çatısından düşen genç ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baca temizliği için çıktığı çatıdan, dengesini kaybederek beton zemine düşen genç ağır yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baca temizliği için çıktığı çatıdan, dengesini kaybederek beton zemine düşen genç ağır yaralandı.

Yıldıztepe Mahallesinde oturan Yusuf Hamarat (28), bacanın tüttüğünü fark edince 5 katlı binanın çatısına çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Hamarat, yaklaşık 20 metreden beton zemine düştü.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartman boşluğuna düşen Hamarat, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İlk müdahalesi burada yapılan Yusuf Hamarat, ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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