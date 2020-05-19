Aydın'da 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı
Aydın'da valilik tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlara 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı.
19.05.2020 22:24 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:24
Aydın'da valilik tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlara 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı.
Aydın Valiliği öncülüğünde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibince kent merkezinde 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı.
Bayrakların dağıtılmasından ardından görevliler tarafından araçlarla kortej yapıldı.
Bazı vatandaşların da eşlik ettiği kortej esnasında valiliğe ait bir araçtan "Gençlik Marşı" çalındı.
Kaynak: AA